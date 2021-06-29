Antalya'da "Spora Gönül Ver" Projesi ile görme engelli ve engelsiz bireyler bir araya gelecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da "Spora Gönül Ver" Projesi ile görme engelli ve engelsiz bireyler bir araya gelecek

Antalya'da 'Spora Gönül Ver' Projesi ile görme engelli ve engelsiz bireyler bir araya gelecek
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından görme engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirmek ve engellilerin spora katılımını artırmak amacıyla "Spora Gönül Ver" projesi hazırlandı.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından görme engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirmek ve engellilerin spora katılımını artırmak amacıyla "Spora Gönül Ver" projesi hazırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği ve Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ile Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen proje için Muratpaşa Belediye Kültür Salonu'nda tanıtım programı düzenlendi.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver, burada yaptığı konuşmada, proje ile görme engelli spor branşlarında altyapının güçlendirilmesini hedeflendiklerini bildirdi.

Kulübün uzun bir süredir görme engellilerin spor branşlarında karşılaşılan eksikliklerle ilgili çalışma yaptığını anlatan Ünver, "Çalışmalarımızda özellikle golbol gibi sporlarda eksikliklerimiz olduğunu gördük. İyi sporcular ve hakemler yetiştirmemiz gerektiğini belirledik." dedi.

Çalışmalarda sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini dile getiren Ünver, il genelinde spor yapmayan görme engelli bırakmayacaklarını belirtti.

Proje koordinatörü Hüseyin Demir de proje kapsamında 60 engelli ve 40 engelsiz bireyin golbol, B1 futbol, futsal, satranç, judo, yüzme, atletizm ve halter branşlarında bir araya geleceğini kaydetti.

Antalya Bilim Üniversitesi Spor Faaliyetleri Yöneticisi Muttalip Gökhan Dinçer, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı ile Antalya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spiker gözyaşlarını zor tuttu
Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spiker gözyaşlarını zor tuttu
Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi
Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Mesut Özil Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da "Spora Gönül Ver" Projesi ile görme engelli ve engelsiz bireyler bir araya gelecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:27:14. #1.15#

title