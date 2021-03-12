Antalya'da spor tesisi ve yurtta inceleme yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İsa Akçay, Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesisi ile yurtta incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İsa Akçay, Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesisi ile yurtta incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Elmalı Hamdi Yazır Yurdu'nda gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Akçay, Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Özgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantının ardından birimleri gezdi.

Yetkililer, ziyaretin anısına yurdun bahçesine öğrencilerle fidan dikti.

Daha sonra Antalya Spor Salonu'nda inceleme yapıp sporcularla sohbet eden Akçay ile Özgül, havalı silah branşında yaptıkları atışlarda hedefi 12'den vurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden