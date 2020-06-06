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Antalya'da 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da korona virüs döneminde kapalı olan oteller, normalleşme süreciyle sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıklarını tamamlayarak yavaş yavaş müşteri almaya başladı.

Antalya'da 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı
06.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:26

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da korona virüs döneminde kapalı olan oteller, normalleşme süreciyle sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıklarını tamamlayarak yavaş yavaş müşteri almaya başladı.

Normalleşme sürecine girilmesiyle Antalya'nın ünlü turizm destinasyonlarından olan Alanya'daki tesisler 2020 sezonuna merhaba diyebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok otel, havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar bütün alanlar tek tek elden geçirdi. Özellikle dikkat edilen konuların başında hijyen gelirken, havuz başlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar gibi ortak kullanım alanları sosyal mesafeye uygun hale getirildi. İlçedeki hazırlıklarını tamamlayan bazı oteller ise yerli turist ağırlıklı yavaş yavaş müşteri almaya başladı.

"Şuanda iç pazarla başlayan bir konaklamalarımız var"

Sunpark Oteller Grubu Genel Koordinatörü Ekrem Curnal, Alanya'da 1 Haziran itibariyle sezonlarını açtıklarını söyledi. Curnal, "Otellerimizde korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Sertifikasyon dönemine başlayarak, güvenli bir şekilde personellerimize eğitimlerini verdik. Sosyal mesafe kurallarına göre yiyecek-içecek hizmeti, plaj ve restoranlarımızda bütün önlemler alınmış şekilde misafir kabulüne başladık. Şuanda iç pazarla başlayan bir konaklamalarımız var. Yerli misafirlerimizle çalışmaya başladık. İç pazardaki müşterimize kabul etmekle birlikte Avrupa'dan Rusya'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden sınırların açılmasıyla birlikte dış pazarda da hizmet vermek için hazırlıklarımız tamamlanmış bulunuyor. İnşallah mutlu bir şekilde sezonumuzu tamamlayacağız" dedi.

"Herkes Türkiye'ye gönül rahatlığıyla gelebilir"

Türkiye'de yaşayan ve otelde konaklayan Finlandiya uyruklu Sara Suomela, "Alanya'da tatilim güzel geçiyor. Herhangi bir tehlike durumu yok. Gayet güzel bir şekilde tatilimi yapıyorum. Herkes Türkiye'ye gönül rahatlığıyla gelebilir. Alanya'da gerçekten çok eğlenceli bir tatil yaşıyorum" diye konuştu.

"Sosyal mesafeye uyarak tatilimizi gerçekleştiriyoruz"

Ankara'dan Alanya'ya tatile gelen Uğur Yazıcı ise şunları söyledi: "Normalleşme sürecinden sonra bizlerde sosyal mesafeye uyarak tatilimizi gerçekleştiriyoruz. Alanya'ya Ankara'dan geldik. Alanya çok güzel bir yer, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Alanya Avrupa standartlarında bir şehir, internetten takip ettiğimiz kadarıyla korona virüse karşı belediye de çok güzel önlemler almış. Her yerde el dezenfektanları var. Otellerde de aynı şekilde hijyene dikkat ediliyor. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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