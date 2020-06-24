Antalya'da sosyal mesafeli maskesiz deniz keyfi Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yerleşik yabancılar, plajlara gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yerleşik yabancılar, plajlara gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 65 ölçüldüğü ilçede yerleşik yabancılar ve vatandaşlar Alanya'nın dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajlarında deniz ve güneşin tadını çıkardı. Mesafenin korunduğu plajda maske takmayanlar dikkat çekti. Bazıları kendilerini denize atarken, bazıları da kumsala ve şezlonglara uzanarak güneşlendi. Müzik dinleyip kitap okuyanlar, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Tatilin keyfini çıkarıyorum"

Mersin'den tatil için Alanya'ya gelen Tuğçe Günaydın, denizin çok güzel olduğunu söyledi. Günaydın, "Alanya'da arkadaşımın yanına tatile geldim. Denizimiz güzel, havamız güzel biz bize turistlerimiz olmadan tatilin keyfini çıkarıyorum" dedi.

"Turistlerin gelmesi bizim için çok önemli"

Pandemi sürecinden dolayı birçok işletmenin boş olduğunu aktaran Günaydın," Turistler gelmediği için birçok işletme ve oteller boş. Bende turizm sektöründe çalışıyorum. Şu an için turist gelmediğinden mağduruz. Tabii turistlerimizin gelmesi bizim için çok önemli. Alanya'ya herkesin gelip, görmesini tavsiye ederim. Havası, denizi ve kumu mükemmel bir yer. Buraya mutlaka gelmeleri lazım" diye konuştu.

"Burada gayet güzel bir ortam var"

Ankara'da Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan Yasin Delibaş ise şunları söyledi: "Bir ağabeyimin tavsiyesiyle Alanya'ya geldim. Burada gayet güzel bir ortam var. Hava sıcak ve sahiller çok güzel. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ederim." - ANTALYA

Kaynak: İHA