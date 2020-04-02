Antalya'da sosyal mesafeli maskeli ihale imza töreni
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Manavgat, Köroğlu, Antalya, Güncel

Antalya'da sosyal mesafeli maskeli ihale imza töreni

Antalya'da 20 milyon lira bedelle tamamlanan fakülte ihalesinin imza töreni Korona virüs sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi.

02.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:15
Antalya'da sosyal mesafeli maskeli ihale imza töreni

Antalya'da 20 milyon lira bedelle tamamlanan fakülte ihalesinin imza töreni Korona virüs sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. İhaleye katılanlar aralarında boşluk bırakıp maske taktı.

Manavgat belediyesi tarafından Akdeniz Üniversitesine devri yapılan hastane inşaatının Akdeniz Üniversitesine bağlı 2 ayrı fakülte olarak yapımı işinin ihalesi gerçekleştirildi. Dr. Yusuf Aydın Başkanlığında Mayöv Başkanı Muammer Günes, Mustafa Kemal Kaya, Fatih Tatar, Sedat öz, Raif Durmaz, Necdet Acar, Neriman Özen, Proje Koordinatörü Hüseyin Cengiz ve Vakıf Avukatı Erol Oğan'dan oluşan ihale komisyonu huzurunda gerçekleşen ve 5 firmanın katıldığı ihaleyi 20 milyon artı KDV ile Kahraman Köroğlu'nun sahibi olduğu Köroğlu İnşaat Ltd.Şti.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonunda ihaleyi kazanan firma ile kısa adı MAYÖV olan Manavgat Yükseköğretim Vakfı arasında sözleşme imzalandı. Sosyal mesafe kuralı korunarak katılımcıların maske ile hazır bulunduğu İmza törenine hayırsever Gülten Çağıran'ı temsilen MAYÖV yönetim kurulu üyesi Yusuf Aydın, MAYÖV Başkanı Muammer Güneş, MASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Tatar, MAYÖV yönetim kurulu üyeleri ileihalesini kazanan firma sahibi Kahraman Köroğlu katıldı.

Manavgat Belediyesi tarafından hastane binası olarak yapımına başlanılan uzun yıllar atıl kalan binanın Akdeniz Üniversitesine devredildiğini belirten MAYÖV Başkanı Dr. Muammer Güneş, "Hukuken kuruluşu tamamlanan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve kuruluş için Akdeniz Üniversitesi ile protokol imzaladığımız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bu binada açılacak. Toplam 32 - 33 bin metrekare alanda 18 bin 500 metrekare kapalı alanı içeren bir inşaat. İhale süresi normal koşullarda 300 gün olarak inşaat süresi belirlendi ancak dünyadaki ve ülkemizdeki Covid19 pandemisi nedeniyle bir takım esnemeler ve farklı süreler olabilir. Eylül ayından bu yana ihale sürecini hazırlamak için çalışma yaptık. Bu çalışmanın en önemli kısmı projelerin hazırlanması ve onaylanmasıydı. Projeler çizildi, onaylandı ardından biz idari ve teknik şartname hazırladık ve katılımcı ve istekli firmalarla ilgili ilan yaptık. İhale için 6 firma dosya aldı, 5 firma ihaleye katıldı. Kapalı zarf usulü ile ilk teklifler alındıktan sonra ihale açık eksiltme yöntemiyle yapıldı. En son 20 milyon liralık bedelle ihale Kahraman Köroğlu'na kaldı" diye konuştu.

35 yıldır Manavgat'ta inşaat işi yaptığını belirten firma yetkilisi Kahraman Köroğlu"Bu işe ben gönül koydum. İnşallah iyi bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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