Antalya'da sosyal medya üzerinden tehdit operasyonu: 1 gözaltı
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Antalya'da sosyal medya üzerinden tehdit operasyonu: 1 gözaltı

Antalyan'nın Manavgat ilçesinde 8 farklı ilde 13 hedef şahsa yönelik düzenlenen HİJYEN operasyonu kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da sosyal medya üzerinden tehdit operasyonu: 1 gözaltı
20.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:10

Antalyan'nın Manavgat ilçesinde 8 farklı ilde 13 hedef şahsa yönelik düzenlenen HİJYEN operasyonu kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde HİJYEN operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak, birbirlerini ölümle tehdit ettikleri bildirildi. Yapılan paylaşımlarda kamu güvenliği ve barışını zedelediği ayrıca halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, kanunlara uymamaya tahrik, suç örgütü propagandası yapmak ve Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçuna muhalefet edildiği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 8 farklı ilde 13 hedef şahsa yönelik 15 Mayıs günü HİJYEN kodlu eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun Antalya ayağında Manavgat ilçesinde E.Ş. isimli şahıs gözaltına alınırken şahsa ait adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen dijital materyallere el koyuldu.

E.Ş. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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