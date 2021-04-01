Antalya'da "Sosyal Girişimcilik Programı" düzenlenecek
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Antalya'da "Sosyal Girişimcilik Programı" düzenlenecek

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da 'Sosyal Girişimcilik Programı' düzenlenecek

Antalya'da düzenlenecek Sosyal Girişimcilik Programı'na başvuruların 7 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Antalya'da düzenlenecek Sosyal Girişimcilik Programı'na başvuruların 7 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) tarafından "Sosyal Girişimcilik Programı" düzenlenecek.

Eğitim, kültür ve sanat, çevre, engelsiz yaşam, sağlık, gençlik, kadın, spor, turizm, tarım ve kentsel tasarım konularında iş fikri olan veya bu konularla ilgili sorunları çözmek isteyen girişimci ve girişimci adayları, başvurularını "www.assiminovasyon.com" adresinden yapılabilecek.

Türkiye'nin her yerinden yapılabilecek başvuruların, ASSİM İnovasyon Merkezi uzmanları tarafından ön elemeden geçirileceği, elemeyi geçen sosyal girişimci adaylarının, iş fikirlerini Girişim Değerlendirme Kuruluna sunacağı belirtildi.

Program sonunda Girişim Değerleme Kuruluna iş fikirleriyle ilgili gelişmeleri, yaptıkları çalışmaları sunacak olan girişimlerin uzun bir eğitimden sonra programdan mezun olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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