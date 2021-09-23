Antalya'da son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 62 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da son bir ay içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 62 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı

Farklı adreslere 22 Ağustos-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen 40 operasyonda, 14 kilo 519 gram uyuşturucu, 448 uyuşturucu hap, 14 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 214 bin 665 lira, 2 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı.