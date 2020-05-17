Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (4)
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Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (4)

ANTALYA 43, MUĞLA 39.3 DERECEMeteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgeye bağlı Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illerinde tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi.

Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (4)
17.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:04

ANTALYA 43, MUĞLA 39.3 DERECE

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgeye bağlı Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illerinde tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi. Gültekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da 26 Mayıs 1945'te 38.7 derece olarak ölçülen mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün (17 Mayıs 2020) saat 13.49'da 43.0 derece ölçülerek aşıldı ve tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Muğla'da 30 Mayıs 1932'de 36.0 derece olarak ölçülen mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün (17 Mayıs 2020) saat 13.49'da 39.3 derece ölçülerek aşıldı ve tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Burdur'da geçen sene 29 Mayıs 2019'da 34.6 derece olarak ölçülen mayıs ayı sıcaklık rekoru dün (16 Mayıs 2020) 35.4 derece ölçülerek aşıldı ve tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Isparta'da 29 Mayıs 2019'da 33.6 derece olarak ölçülen mayıs ayı sıcaklık rekoru dün (16 Mayıs 2020) 34.9 derece ölçülerek aşıldı ve tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı."

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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