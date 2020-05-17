Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı (3) SICAKLIK 41.8'DEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİAntalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti.

SICAKLIK 41.8'DEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 13.45'te kaydedilen sıcaklık 41.8 derece oldu. Sıcaklık değeri saat 14.00'ten sonra düşüşe geçti. Yarınki sıcaklıkların da 40 derecenin üzerinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA