Antalya'da "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri
Antalya'da akşam ticaretini canlandırmak ve turizmi desteklemek amacıyla "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri devam ediyor.
Antalya'da akşam ticaretini canlandırmak ve turizmi desteklemek amacıyla "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri devam ediyor.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen ve 6 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında Kazım Özalp Caddesi'nde kortej düzenlendi.
Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda "Phoenix Dance" şovuyla sona erdi.
Etkinliğe, Antalyalılar ile yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.