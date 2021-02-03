Antalya'da sokakta bulunan güvercinlere polis sahip çıktı
03.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:20
Antalya'da polis ekipleri, sokakta buldukları 4 güvercini hayvanat bahçesine teslim etti.
Antalya'da polis ekipleri, sokakta buldukları 4 güvercini hayvanat bahçesine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uçamayan güvercinler olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekiplerince boş arazide 4 güvercin bulundu.
Polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile güvercinleri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız