Antalya'da sokakta bulunan güvercinlere polis sahip çıktı
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Antalya'da sokakta bulunan güvercinlere polis sahip çıktı

03.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:20
Antalya'da sokakta bulunan güvercinlere polis sahip çıktı

Antalya'da polis ekipleri, sokakta buldukları 4 güvercini hayvanat bahçesine teslim etti.

Antalya'da polis ekipleri, sokakta buldukları 4 güvercini hayvanat bahçesine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uçamayan güvercinler olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekiplerince boş arazide 4 güvercin bulundu.

Polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile güvercinleri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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