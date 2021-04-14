Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü
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Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü

Yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 19.00'daki sokağa çıkma kısıtlaması turizm kenti Antalya'da da başladı.

Yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 19.00'daki sokağa çıkma kısıtlaması turizm kenti Antalya'da da başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında iki turistin Cumhuriyet Meydanı'nda badminton oynaması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle korona virüsle mücadele çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 19.00-05.00'te uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle turizm kenti Antalya'da da başladı. Kısıtlama yarın saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamayla birlikte kentin cadde ve sokakları Ramazan ayının da etkisiyle sessizliğe büründü. Görevliler ve muaf olanlar dışında sokakta çok az kişinin olduğu görüldü. Gündüz vakitlerinde kentteki herkesin uğrak noktalarından olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de sessizlik hakim oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda ise Kaleiçi ve Yat Limanı'ndan çıkan turistlerin olduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere, şehrin kavşak noktalarındaki denetimlerine başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında iki turistin Cumhuriyet Meydanı'nda badminton oynaması dikkat çekti. Kısıtlamadan muaf olan biri kadın iki turist badminton oynadı. Bir süre daha eğlencelerine devam eden turistler otellerine geri döndü.

"Değerlendirdik"

Badminton oynayan Kumar Adilhanova, "Arkadaşımla badminton oynadık. Pandemi nedeniyle sokaklar bomboş kaldı. Turistlere serbest olunca geçerken bizde badminton oynadık. Keşke Türklere de serbest olsa herkes burada olsa. Pandemi olunca böyle oluyor. Bizde geziyoruz, Antalya'nın denizi, havası güzel. Arkadaşlarımla değerlendiriyorum "dedi. - ANTALYA

Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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