Antalya'da sokaklar boş kaldı (2) DÜDEN PARK DA BOMBOŞAntalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin Akdeniz ile buluştuğu nokta olan Lara'daki yaklaşık 300 dönümlük şelale alanı ve yürüyüş parkı, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrılarının ardından boşaldı.

DÜDEN PARK DA BOMBOŞ

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin Akdeniz ile buluştuğu nokta olan Lara'daki yaklaşık 300 dönümlük şelale alanı ve yürüyüş parkı, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrılarının ardından boşaldı. Her gün binlerce kişinin şelalenin döküldüğü noktada fotoğraf çektirdiği Düden Park, koronavirüs salgını ve uyarılar üzerine boş kaldı. Üniversiteli Taylan Yavuz, eğitim- öğretime verilen ara nedeniyle İstanbul'dan memleketi Antalya'ya geldiğini söyledi. Lise öğrencisi kardeşi Kutay Yavuz ile 'uzaktan eğitim' dersleri sonrası hava almak için parka geldiğini belirten Yavuz, "Sabah kardeşimle birlikte uzaktan eğitim derslerini tamamlayıp dışarı çıktık. Hem evde hem de dışarıda sosyal mesafeyi koruyoruz. 1 saat sonra tekrar eve döneceğiz" dedi.Küçük kızı Nilay ile Kemer'den Antalya'ya geldiğini söyleyen İsmail Osman da "Kızım okula gidemediği için evde çok sıkıldı. Tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

Ahmet İSTEK/ANTALYA,

Kaynak: DHA