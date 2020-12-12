Antalya'da sokaklar boş kaldı
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Antalya'da sokaklar boş kaldı

12.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:28
Antalya'da sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına, son günlerde vaka oranının yüzde 100 arttığı turizm kenti Antalya'da uyulduğu görüldü. Kentin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, meydan sokak köpekler ve kuşlara kaldı. Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden ve tedbirler kapsamında giriş sayısının 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldığı Kazım Özalp Caddesi'nde ise sadece polisler görev yaptı.

Kentte ana arterlerin, caddelerin ve sokakların boş olduğu görüldü. Polis ekipleri ise kavşaklarda araçları durdurarak araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

Kış mevsiminde dahi denize giren kişilerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlama nedeniyle boş kaldı.


Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı
Antalya'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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