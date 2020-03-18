Antalya'da sokak ve pazarlar dezenfekte ediliyor Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeler sokak, pazar ve parklarda dezenfeksiyon işlemleri yapmaya devam ediyor.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeler sokak, pazar ve parklarda dezenfeksiyon işlemleri yapmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs önlemleri kapsamında cadde, sokak, çöp konteynerleri deterjanlı su ve ilaçlama yapılarak dezenfekte ediliyor. Ekiplerde çocuk oyun parkları, parklardaki banklar, spor aletler, cami içleri ve şadırvan bölümlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, cadde ve sokaklarda, çocuk oyun parkları, cami, belediye hizmet birimlerinde dezenfekte işlemlerinin gün boyu devam edeceğini ifade etti. Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki pazar yerlerinde haftalık pazar kurulum gününden bir gün önce temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Park ve çocuk oyun alanlarında günlük olarak dezenfekte çalışması yapılırken, ekiplerden talep gelmesi halinde Konyaaltı sınırlarındaki kamu kurumlarında da dezenfekte çalışması yapılacağı bildirildi. Kaynak: AA