Antalya'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye ceza - Haber
Yeşildere, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haber

Antalya'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye ceza

Antalya'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit ettiği 4 kişiyi evlerinden alıp 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.

24.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:22
Antalya'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye ceza

Antalya'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit ettiği 4 kişiyi evlerinden alıp 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde devriye görevi yapan motosikletli yunus timleri sokakta çocukların olduğunu gördü. Polis çocukları evlerine gitmeleri noktasında uyardı. Sokakta bulunan diğer şahıslarda uyarılınca bazıları zorluk çıkardı ve evlerine kaçtı. Polis zorluk çıkaran bir kişiyi gözaltına aldı. Polis hangi eve girdiklerini tespit ettiği 3 kişiyi de ulaştı. Kimlik sorgulaması yapılan kişileri ikametlerinin Kepez bölgesinde olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için ekip aracına alındı. Polis merkezine götürülen toplan 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haber
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haber
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Daha önce Çin'de oynayan Burak'tan korona yorumu: Köpek yemeleri normal Haber
Daha önce Çin'de oynayan Burak'tan korona yorumu: Köpek yemeleri normal
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Hadise Harun Tan Deniz Seki Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Loris Karius Ergin Ataman Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ramazan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Antalya'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 17:32:07. #1.14#
title