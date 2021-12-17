Antalya'da sokak hayvanlarına mama ve LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştılar - Haberler
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Antalya'da sokak hayvanlarına mama ve LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştılar

Antalya'da sokak hayvanlarına mama ve LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştılar
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da iki ayrı olayda mağdurlar, şikayetçi oldukları kişilerle sokak hayvanlarına mama ve LÖSEV'e bağışta bulunması şartıyla uzlaştılar.

ANTALYA (AA) - Antalya'da iki ayrı olayda mağdurlar, şikayetçi oldukları kişilerle sokak hayvanlarına mama ve LÖSEV'e bağışta bulunması şartıyla uzlaştılar.

Antalya'da bir kişi özel güvenlik sertifikası almak amacıyla gittiği firmada ücret konusunda yaşanan tartışma sonucunda firma sahibi tarafından tehdit edilip yaralanan müşteki, aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde müşteki, şüphelinin kendisine sokak hayvanlarına vermek üzere 3 paket 15 kilogramlık kedi maması alması durumunda uzlaşabileceğini belirtti. Şüphelinin, müştekinin istediği kedi mamalarını alması üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştılar

Antalya'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon işlemi uygulandıktan sonra vücudunda kaşıntı ve yanıklar oluşan kişinin aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, dosya Uzlaştırma Bürosuna devredildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmeler sonucunda müşteki, güzellik merkezi çalışanının Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) 400 lira bağışta bulunması şartı ile uzlaşmayı kabul etti.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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