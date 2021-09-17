Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırının 5 şüphelisi serbest bırakıldı

Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, serbest bırakıldı.

Sarısu Mahallesi'nde ikamet eden Hilal Oktay ve Mehmet Ali Başaslan çifti ile kızları, önceki gece saatlerinde sokak hayvanlarını beslerken, elinde bıçak olan bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü savcılıkça, ikisi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Saldırıda Mehmet Ali Başaslan'ın burnu kırılırken, eşi ve kızı ise arbede sırasında ayaklarına aldıkları darbelerle yaralanmıştı. Başaslan ailesinin fertleri, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Yaşananların bir kısmı, çiftin kızları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.