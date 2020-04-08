Antalya'da sokak hayvanları için mama kampanyası başlatıldı
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Antalya, Güncel

Antalya'da sokak hayvanları için mama kampanyası başlatıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerinde kaldığından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama kampanyası başlattıklarını söyledi.

08.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:12
Antalya'da sokak hayvanları için mama kampanyası başlatıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerinde kaldığından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama kampanyası başlattıklarını söyledi.

Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının sahipsiz hayvanlara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ile su bırakılması ve yaşam alanlarının dezenfekte edilmesine ilişkin genelgesi kapsamında toplantı yaptıklarını belirtti.

Belediye başkanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda bazı kararlar aldıklarını aktaran Karaloğlu, "Hayvanlara yem ve mama yardımı yapmak ve bu mamaları hayvanların bulunduğu ortamlarda dağıtmak üzere bir kampanya başlattık. Vatandaşımıza çağrı yapıyoruz. Çünkü çok sayıda talep geliyor, sosyal medya üzerinden. 'Sayın Valim biz de destek olmak istiyoruz.' diyorlar. Onların da bu talebini karşılamış olacağız." diye konuştu.

Karaloğlu, belediyelerin kendi sınırları içerisinde sokak hayvanlarının besleneceği alanları belirlemesi gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarına rastgele bir yerde yiyecek verilmesinin hem şehir hem hayvan sağlığı açısından doğru olmadığına dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelemizde sokaktaki dostlarımızı da unutmuyoruz. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü aranarak yem ve mama bağışında bulunulabilir. Mama yardımında bulunacaklar bireysel olarak dağıtmak istiyorsa yanlarında mutlaka görevli arkadaşlarımız da olacak. Kimse kendi başına bir iş yapmaya kalkmasın. Herkes ilan ettiğimiz telefonla irtibata geçerek kampanyaya katılabilir."

Kaynak: AA

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