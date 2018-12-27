Antalya'da, "Sokak hayvanları EV'leniyor" etkinliği kapsamında Kepez'deki sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturuldu.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atölyelerde üretilen kedi evleri ile sokak kedilerinin soğuk ve yağmurlu kış günlerini rahat geçirmesi sağlanacak.

İki katlı, içinde mama ve su kabı olan rengarenk boyanmış kedi evlerinin yerleştirilmesine tanıklık eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Birçok parkta kedi evlerinin örneklerinin görülebileceğini belirten Tütüncü, bu evlerde hem yiyecek ve içecek hem de sıcak bir ortam olacağını kaydetti.

Şirin görüntüleriyle şehre güzellik katan kedi evlerini sokak hayvanlarının hizmetine vereceklerini dile getiren Tütüncü, "Medeni şehir olabilme önceliklerinden birisi, bütün canlılara saygı göstermektir. Sokak hayvanlarına yönelik çok daha fazla imkanlar üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı da Kepez Belediyesinin gösterdiği bu davranışı vatandaşların da benimsemesini istedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgilenen gönüllülerin sayısının artmasıyla belediyelerin de bu tür hizmetleri üretmeye devam edeceğini belirten Alişarlı, sokak hayvanlarının özelikle olumsuz hava şartlarında daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA