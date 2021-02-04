Antalya'da Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılıyor
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Antalya'da Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılıyor

04.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:23
Antalya'da Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince 42 bin metrekarelik alana Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesince 42 bin metrekarelik alana Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde inşa edilen bakım evi ile sokakta yaşayan hayvanlar sıcak bir yuva kazanacak.

Yaklaşık 21 milyon 500 bin lira yatırım bedeliyle 42 bin metrekarelik alanda yapılan bakım evinde geniş barınaklar, yaşam alanları yerden ısıtmalı ve modern soğutmalı sistemlere sahip olacak.

Yüzde 80'i tamamlanan bakımevinde kedi ve köpek barınakları, yavrulu anne bölümleri, klinik bölümü, operasyon öncesi kafesler, köpek oyun parkı, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, idari binalar, ameliyathaneler, ameliyat sonrası bakım bölümleri, rezerv alanı, yem ve mama deposu gibi bölümler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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