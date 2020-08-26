Antalya'da sokak düğünleri hız kesmiyor
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Antalya'da sokak düğünleri hız kesmiyor

Antalya'da sokak düğünleri hız kesmiyorAntalya'da sokak düğünleri hız kesmeden devam ederken, tüm düğünlerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor.

26.08.2020 17:36 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:42

Antalya'da sokak düğünleri hız kesmiyor

Antalya'da sokak düğünleri hız kesmeden devam ederken, tüm düğünlerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor. El ele tutuşan onlarca kişi koronavirüse davetiye çıkartırken, düğünde maske takılmadığı görülüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge ile Türkiye'de 14 ilde sünnet, kına, nişan gibi organizasyonlar yasaklanırken, düğün ve nikahlar da en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak. Antalya'da ise tüm uyarılara rağmen sokak düğünleri yoğun katılımlarla devam ediyor. Özellikle Kepez ilçesinde düzenlenen düğünlerde sosyal mesafe kuralları rafa kaldırılırken, birçok düğünde de maske takılmadığı görülüyor. Kendilerinin coşkulu müziğin ritmine kaptıran davetliler, el ele tutuşup uzun kuyruklar oluşturuyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde koronavirüsün unutulduğu görülüyor.

Antalya'da sokak düğünleri hız kesmiyor

Kaynak: DHA

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