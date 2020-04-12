Antalya'da sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara ceza yağdı
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Antalya, Polis, Güncel

Antalya'da sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara ceza yağdı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı turizm kenti Antalya'da sessizlik hakim olurken, yasağı delenlere ise ceza yağdı.

12.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:56
Antalya'da sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara ceza yağdı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı turizm kenti Antalya'da sessizlik hakim olurken, yasağı delenlere ise ceza yağdı. Kan vermek, ekmek almak ve yakındaki iş yerine uğramak için sokağa çıktığını söyleyen vatandaşlar ceza yemekten kurtulamazken, kavşakta görev yapan polis memurlarına yan binadaki vatandaşlar çay ikram etti.

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağının getirildiği 31 kent içinde yer alan Antalya'da ikinci günde sokak ve caddeler boş kaldı. Yasağın ilk gününde yaşanan araç yoğunluğunun ikinci günde olmadığı görüldü. Kent ikinci günde adeta sessizliğe büründü. Milyonlarca turistin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi bölgesi ve plajlar da boş kaldı. Tüm kavşaklarda görev alan ve devriye gezen polis ekipleri, yasağa uymayanlara cezai işlem uyguladı. Mevlana Kavşağı'nda görev yapan polis ekipleri, yasağı delen bir sürücüye ve yaya 8 kişiye işlem yaptı. Bir süre kavşakta bekletilen vatandaşlar, daha sonra araçla cezai işlem uygulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kan vermek, ekmek almak ve yakındaki iş yerine uğramak için sokağa çıktığını söyleyen vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadılar.

Kavşakta görev yapan polis ekiplerine, yan binadaki vatandaşlar ise demlikte çay getirdi. Polisler, tepside bisküvi ve çay getiren gence ve ailesine teşekkür etti.

Sokağa çıkamayan bazı vatandaşların çocuklarıyla güneşli havada damlara çıktığı, 65 yaş üstü vatandaşların da sandalyesinde oturup vakit geçirip hava aldığı görüldü. Kentteki sessizlik havadan da drone ile görüntülendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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