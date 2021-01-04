Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 960 kişiye 2 milyon 966 bin lira ceza kesildi
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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 960 kişiye 2 milyon 966 bin lira ceza kesildi

04.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:30
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 960 kişiye 2 milyon 966 bin lira ceza kesildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 960 kişiye 2 milyon 969 bin 662 lira ceza uygulandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 960 kişiye 2 milyon 969 bin 662 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere devam ediliyor.

Bu kapsamda yıl başı gecesi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 960 kişiye 2 milyon 969 bin 662 lira ceza kesildi.

Açıklamada, kısıtlama sürecinde evlerinde kalarak kurallara uyan Antalyalılara teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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