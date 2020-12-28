Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 kişiye 1 milyon 891 bin lira ceza

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 kişiye 1 milyon 891 bin 350 lira ceza verildi.