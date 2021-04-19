Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi
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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 2 grubun sokak ortasındaki kavgasında 4 kişi yaralandı.

ANTALYA'da, 2 grubun sokak ortasındaki kavgasında 4 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 24 bin TL para cezası uyguladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. ve oğlu A.Y. ile E.A., M.A. ve Ş.A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, birbirinden şikayetçi olmayan tarafları uzaklaştırdı.

BABA İLE OĞLU VE KARDEŞLERDEN TAŞLI KAVGAM.Y. ve oğlu A.Y. ile E.A., M.A. ve Ş.A. kardeşler, 1 saat sonra aynı cadde üzerinde bu kez taşlı, yumruklu ve tekmeli kavgaya tutuştu. Kaldırım taşlarının havada uçuştuğu kavgada, M.Y. ile oğlu A.Y. ve karşı taraftan da iki kardeş yaralandı. Babası ile ağabeyinin yaralandığını gören İ.Y. de kavgaya dahil oldu. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken, yolu da trafiğe kapattı. Polis ekipleri, yaptıkları aramalarda, bölgeye yakın bir noktada döner bıçağı buldu. Döner bıçağının olayla ilgili olup olmadığını araştıran polis, ekip otosunda muhafaza altına aldı.KÜFÜRLEŞME VE SÖZLÜ TARTIŞMAPolis, 4 yaralı için sağlık ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, baba M.Y. ile oğlu A.Y.'nin ayakta duramayacak kadar alkollü oldukları dikkat çekti. Yaralı olan baba ve oğlu ile yaralı 2 kardeş Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.24 BİN TL CEZA UYGULANDI

Polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve maske takmamaktan dolayı toplam 24 bin TL cezai işlem uyguladı.


Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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