Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılanlara ceza verildi
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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılanlara ceza verildi

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılanlara ceza verildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılan 16 kişiye ceza uygulandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mehter takımıyla kız isteme törenine katılan 16 kişiye ceza uygulandı.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde kız isteme töreni için mehter takımıyla bir siteye giren kişilerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, hafta sonu Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kest

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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