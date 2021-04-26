Kısıtlamaya uymayan 654 kişiye 1 milyon 947 bin 664 TL ceza
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Kısıtlamaya uymayan 654 kişiye 1 milyon 947 bin 664 TL ceza

Kısıtlamaya uymayan 654 kişiye 1 milyon 947 bin 664 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 82 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 654 kişiye toplam 1 milyon 947 bin 664 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 82 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 654 kişiye toplam 1 milyon 947 bin 664 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da 82 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 654 kişiye 1 milyon 947 bin 664 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, "Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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