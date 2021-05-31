Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye ceza kesildi
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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye ceza kesildi

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 lira ceza verildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 lira ceza verildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yasal işlem yapıldığına dair bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak ve alınan tedbirlere uyarak vaka sayılarının düşmesine katkı sağlayan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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