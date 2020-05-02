Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri
02.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:40
Antalya'nın Serik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri denetimlerini artırdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri denetimlerini artırdı.
İlçe emniyet müdürlüğü D-400 kara yolundaki kontrol noktalarında araçları durdurarak kimlik, izin belgesi ve maske kontrolü yaptı.
Ekipler, sürücü ve yolcuları sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyarıda bulundu.
Serik Belediyesi ekipleri, Kadriye ve Boğazkent mahallelerinde sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.
Kaynak: AA