Antalya'da sokağa çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Antalya'da sokağa çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'da, sokağa çıkma izni kapsamında eşiyle yürüyüş yapan 72 yaşındaki kişi, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'da sokağa çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti
24.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:43

Antalya'da, sokağa çıkma izni kapsamında eşiyle yürüyüş yapan 72 yaşındaki kişi, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Güzeloba Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 6 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan 72 yaşındaki Mustafa ile 68 yaşındaki Hatice Torun çifti, Düden Park'ta yürüyüş yaptı.

Şelalenin aktığı bölümde bir süre eşiyle yürüyen Mustafa Torun, fenalaşarak bayıldı. Bölgedeki güvenlik güçleri, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede, kalp pili takılı yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Almanya'dan altı ay önce Antalya'daki kızının yanına taşındığı belirtilen Mustafa Torun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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