Antalya'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı
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Antalya'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın 19 arazöz ve 50 kişilik yer ekibinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

30.06.2020 08:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:17

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın 19 arazöz ve 50 kişilik yer ekibinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Kocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi Aynı zamanda meyve sebse kasalama merkezi olarak ta kullanılan depoda bulunan plastik kasaların tutuşması sebebiyle alevler gökyüzüne yükseldi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesiİtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 17 arazöz ve 50 civarında yer ekibi müdahale ederken çalışmalara park ve bahçelere ait su tankerleriyle Serik Orman işletme Müdürlüğü'ne ait ait 2 arazöz de destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa'da yangın bölgesine gelip söndürme çalışmalarını yerinde yönetti. Yaklaşık 10 bin metrekalenik kapalı alanda devam eden yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dumandan eklilenen ya da yaralanananın bulunmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Soğutma çalışmaları devam eden, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

Antalya'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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