Antalya'da soğuk hava deposunda yangın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kocayatak Mahallesi'nde soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kocayatak Mahallesi'nde soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Kocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi 10 arazözle müdahale ediyor. Yangında yaralanan olmadığı, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA