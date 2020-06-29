Antalya'da soğuk hava deposunda yangın
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın devam ediyor.
29.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:11
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın devam ediyor. Saat 22: 00 sıralarında çıkan saatlerinde başlayan ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi 10 arazözle müdahale ediyor. Yangında yaralanan bulunmadığı, alevlerin kontrol altına alınması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA