Antalya'da soğuk hava deposunda yangın
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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın devam ediyor.

29.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:11

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın devam ediyor. Saat 22: 00 sıralarında çıkan saatlerinde başlayan ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi 10 arazözle müdahale ediyor. Yangında yaralanan bulunmadığı, alevlerin kontrol altına alınması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Kaynak: İHA

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