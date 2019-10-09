Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

09.10.2019 15:12

Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda yangın çıktı.



Antalya-Manavgat kara yolu ilçe çıkışında bulunan işletmede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



İçerisinde tahta palet, plastik kasa, sebze ve meyvelerin bulunduğu depodaki alevler, kısa sürede yayıldı.



Çok sayıda itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



Çatının bir bölümünün çöktüğü depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA