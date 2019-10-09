09.10.2019 16:11

Antalya'da soğuk hava deposu yangını

Çevreye korku dolu anlar yaşatan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanında bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangın bugün saat 13.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre Antalya-manavgat karayolu Serik ilçesi sınırlarında d-400 karayolu üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz sebebi tespit edilemeyen yangın çıktı. Bir zeytinyağı fabrikasının ve petrol istasyonuna yakın olması sebebiyle hareketle anların yaşandığı bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve jandarmanın çevre güvenliği aldığı yangına Antalya büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 arazız ve 27 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Yangının çevreye sirayet etme ihtimalinin bulunmadığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın sebebiyle soğuk hava deposunda büyük çapta maddi hasar oluşurken yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA