Antalya'da şoförler odası başkanlığına Özçelik seçildi

06.10.2019 19:04

Antalya Şoförler, Otomobilciler, Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağanüstü Genel Kurulunda en yakın rakibinden 500 oy fazla alan Niyazi Özçelik başkanlığa seçildi.

Turgut Özal Spor Salonunda gerçekleşen seçimlerde başkan adayları Niyazi Özçelik, Mehmet Ali Alkan ve Hüseyin Aksoy'un listeleri yarıştı. Tüm gün süren genel kurulda, geçerli 3 bin 354 oyun, bin 749'unu Niyazi Özçelik, bin 249'unu Mehmet Ali Alkan, 356'sını ise Hüseyin Aksoy aldı.

Seçim sonucunda Özçelik, Antalya Şoförler, Otomobilciler, Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi.

Geçen Temmuz ayında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Mehmet Ali Alkan'ın başkanlığını yaptığı odaya "rüşvet ve yolsuzluk" iddialarıyla operasyon düzenlenmiş, aralarında başkan Alkan'ın da yer aldığı bazı yönetim kurulu üyeleri ve oda çalışanları tutuklanmıştı.

Yaşananlar üzerine olağanüstü genel kurul kararı alınmış, hakkında henüz kesinleşmiş karar bulunmayın Alkan da tutuklu bulunduğu cezaevinden aday olmuştu.

Kaynak: AA