Antalya'da sobadan sızan dumandan etkilenen 4 kişi zehirlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde sobadan sızan dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Kınık Mahallesi'ndeki bir evde sobadan sızan dumandan etkilenenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evdeki M.S. (26), M.K. (14), H.N.S. (4) ve M.K. (6) 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci