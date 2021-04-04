Antalya'da sivil toplum kuruluşlarından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Antalya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Antalya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Antalya Şube Başkanı Hakan Şimşek, birilerinin çıkıp vesayet dönemlerini anımsatan bir dil ve yöntemle gece yarısı açıklama yayınlamaya cüret etmesinin aymazlık olduğunu iddia etti.

Emekli amirallerin açıklamasına tepki gösteren Şimşek, şunları kaydetti:

"Devlet politikalarını eleştirme ve karar alma mekanizmalarına etki etmenin yolu, üniformanın şerefini istismar ederek birlik oluşturup toplumsal düzene parmak sallamak değildir. Türkiye Mavi Vatan'da tehdit edilirken, Doğu Akdeniz'deki hakları gasbedilmeye çalışılırken, çevresi deniz ve karadan kuşatılırken sesi soluğu çıkmayan bir grup müptezelin, gece yarısı kalkıp bu üslupta bir bildiri yayımlamış olması, asıl niyetin ülke menfaati değil, vesayet dönemleri özlem ve arzusu olduğunu açıkça göstermektedir. Bu ülkede milli menfaatler doğrultusunda fikir üreten yeterince fikir kuruluşu, karar alma süreçlerine iyi niyetle katkıda bulunan yeterince STK ve kanaat önderi mevcuttur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de asli vazifesinin başında ve Başkomutanın emrindedir."

"Arkalarındaki güç sorgulanmalı"

Bünyesinde, Antalya ve ilçelerinde faaliyet gösteren 25 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Akdeniz Dayanışma Platformu'ndan (ADAP) yayımlanan açıklamada ise sabaha karşı bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan açıklamayı ibretle takip ettikleri belirtildi.

Söz konusu durumu kınadıkları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"103 emekli tarafından 'Montrö Antlaşması' bahane edilerek subliminal darbe mesaj ve sembolizmi ile kaleme alınan üslup ve yöntemi itibarıyla vesayet dönemlerini çağrıştıran bu açıklamayı ve faillerini esefle kınıyor ve haddinizi bilin diyoruz. Bu cüretin arkasındaki gücün nerden geldiği muhakkak sorgulanmalı ve faillerinden hesap sorulmalıdır. Hesap sorulmanın ötesinde, darbecilere cesaret veren yasal zemin tekrar gözden geçirilmeli ve darbe söylem ve söylentileri tarihin karanlık çukurlarına bir daha çıkmamak üzere gömülmelidir. Biz bu ülkenin sivil vatandaşları olarak bir daha muhtıralı, bildirili, darbe sabahlarına uyanmak istemiyoruz."

"Alçak yapılara karşı mücadelemizi sürdürmeliyiz"

İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şube Başkanı Hıfzullah Şahbaz da yapılan açıklamanın sadece emekli 103 generalin yapmış olduğu açıklama olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu açıklamanın 28 Şubat başta olmak üzere tüm darbeci zihniyetin bitmediğini aksine adeta uyuyan bir hücre gibi çalışmalarına devam ettiklerini gösterdiğini öne süren Şahbaz, "Bu nedenle tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi bozmadan bu ve bunun gibi alçak yapılara karşı mücadelemizi, çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmeliyiz. Allah'ın izniyle de devam edeceğiz." ifadelerinini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız