Antalya'da sivil toplum kuruluşlarından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da sivil toplum kuruluşlarından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da sivil toplum kuruluşlarından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Antalya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti

Antalya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Antalya Şube Başkanı Hakan Şimşek, birilerinin çıkıp vesayet dönemlerini anımsatan bir dil ve yöntemle gece yarısı açıklama yayınlamaya cüret etmesinin aymazlık olduğunu iddia etti.

Emekli amirallerin açıklamasına tepki gösteren Şimşek, şunları kaydetti:

"Devlet politikalarını eleştirme ve karar alma mekanizmalarına etki etmenin yolu, üniformanın şerefini istismar ederek birlik oluşturup toplumsal düzene parmak sallamak değildir. Türkiye Mavi Vatan'da tehdit edilirken, Doğu Akdeniz'deki hakları gasbedilmeye çalışılırken, çevresi deniz ve karadan kuşatılırken sesi soluğu çıkmayan bir grup müptezelin, gece yarısı kalkıp bu üslupta bir bildiri yayımlamış olması, asıl niyetin ülke menfaati değil, vesayet dönemleri özlem ve arzusu olduğunu açıkça göstermektedir. Bu ülkede milli menfaatler doğrultusunda fikir üreten yeterince fikir kuruluşu, karar alma süreçlerine iyi niyetle katkıda bulunan yeterince STK ve kanaat önderi mevcuttur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de asli vazifesinin başında ve Başkomutanın emrindedir."

"Arkalarındaki güç sorgulanmalı"

Bünyesinde, Antalya ve ilçelerinde faaliyet gösteren 25 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Akdeniz Dayanışma Platformu'ndan (ADAP) yayımlanan açıklamada ise sabaha karşı bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan açıklamayı ibretle takip ettikleri belirtildi.

Söz konusu durumu kınadıkları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"103 emekli tarafından 'Montrö Antlaşması' bahane edilerek subliminal darbe mesaj ve sembolizmi ile kaleme alınan üslup ve yöntemi itibarıyla vesayet dönemlerini çağrıştıran bu açıklamayı ve faillerini esefle kınıyor ve haddinizi bilin diyoruz. Bu cüretin arkasındaki gücün nerden geldiği muhakkak sorgulanmalı ve faillerinden hesap sorulmalıdır. Hesap sorulmanın ötesinde, darbecilere cesaret veren yasal zemin tekrar gözden geçirilmeli ve darbe söylem ve söylentileri tarihin karanlık çukurlarına bir daha çıkmamak üzere gömülmelidir. Biz bu ülkenin sivil vatandaşları olarak bir daha muhtıralı, bildirili, darbe sabahlarına uyanmak istemiyoruz."

"Alçak yapılara karşı mücadelemizi sürdürmeliyiz"

İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şube Başkanı Hıfzullah Şahbaz da yapılan açıklamanın sadece emekli 103 generalin yapmış olduğu açıklama olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu açıklamanın 28 Şubat başta olmak üzere tüm darbeci zihniyetin bitmediğini aksine adeta uyuyan bir hücre gibi çalışmalarına devam ettiklerini gösterdiğini öne süren Şahbaz, "Bu nedenle tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi bozmadan bu ve bunun gibi alçak yapılara karşı mücadelemizi, çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmeliyiz. Allah'ın izniyle de devam edeceğiz." ifadelerinini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Özdemir Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da sivil toplum kuruluşlarından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 15:35:32. #1.14#
title