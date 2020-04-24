Antalya'da sitede ağaç kesim gerginliği
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Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

Antalya'da sitede ağaç kesim gerginliği

Antalya'da sitede ağaç kesim gerginliği -Site yönetimi 25 ağaç için resmi kesim kararı aldı, bazı site sakinleri kendilerinin bu durumdan haberdar olmadığını ve sağlam ağaçların kesildiğini ileri sürdü -6 ağaç kesildiği yerde kalırken, site sakinleri diğer ağaçların kesim işlemini durdurdu...

24.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:01
Antalya'da sitede ağaç kesim gerginliği

Antalya'da sitede ağaç kesim gerginliği

-Site yönetimi 25 ağaç için resmi kesim kararı aldı, bazı site sakinleri kendilerinin bu durumdan haberdar olmadığını ve sağlam ağaçların kesildiğini ileri sürdü

-6 ağaç kesildiği yerde kalırken, site sakinleri diğer ağaçların kesim işlemini durdurdu

-Konu savcılığa taşındı

ANTALYA - Antalya'da bir sitede çoğunluğu çam ve andız olan 25 ağacın alınan resmi kararın ardından kesilmeye başlanması tartışmaya sebep oldu. Site sakinlerinden bazıları 6 ağacın kesilmesinin ardından işlemi durdurdu ve konuyu savcılığa taşıdı.

Muratpaşa ilçesinde 13 Bloklu 132 dairenin bulunduğu sitede yönetim, astım hastalarının şikayetleri ve ağaçların yıkılma tehlikesine karşı, kesim ve budama kararı aldı. Kararın sitede yaşayanlara bildirilmesinin ardından yönetim, 25 ağacın kesimi için Orman İşletme Müdürlüğünden izin aldı. Resmi izinlerin ardından 21 Nisan günü ağaçların kesimine başlandı. 6 ağacın kesilmesinin ardından bazı site sakinleri kararın kendilerine bildirilmediği ve sağlam olan ağaçların kesildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. İşçilerin kesim yapmasını durduran site sakinleri durumu polise bildirip şikayetçi oldu. Ağaçlar kesilmiş şekilde site bahçesinde dururken, konu polis merkezine şikayetin ardından savcılığa taşındı.Kesilen ağaçların yanına gelen ve tepkilerini dile getiren site sakinleri konunun takipçisi olduklarını ifade ettiler.

Balkonundan ağaçların kesimi nedenini açıklamaya çalışan bir kişiyle, site sakinleri arasında tartışma yaşandı.

21 Nisan'da ağaçların kesildiğini gören Şerife Gündoğdu, "Uyku esnasında sesler duydum. Daha önce budama işleri çok yapılıyordu onlardan birisi sandım. Aşağıya baktığımda birçok insanın yöneticiyle birlikte tartıştığını gördüm. İndiğimde de 'budama yapılacak' mesajı gelmesine rağmen ağaçların budanmadığını, kesildiğini gördüm. Buna engel olmaya çalıştık. İlerideki bir ağacın kesilmesine engel olduk ama birçok ağaç katledilmiş vaziyette. Bize açıklama yapılmadı. Yönetici, polen alerjisi olan insanlardan dolayı bu kesimin yapıldığını söyledi. Kendisinin de polen alerjisi olduğunu söyledi. Bu bunu gerektirmiyordu. Bize 24 tane ağacın kesim izni olduğuna dair belge gösterdi. Biz zaten belli kısmını durdurduk. Hiçbir nedenin ağaçların kesilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Sesimizi duyuracağız"

Karakola giderek, şikayetçi olduklarını ifade eden Gündoğdu, "Konu savcılığa taşındı. Elimizden geldiğince sesimizi duyuracağız. Polislere şikayet ettik, bu ağaçların buradan kaldırılmaması gerektiğini söylediler. Bizde zaten kaldırılmasına müsaade etmedik." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır ailesiyle birlikte sitede oturduklarını kaydeden Pınar Çakır ise 21 Nisan'da uykusundan uyandığında ağaçlarını kesildiğini gördüğünü söyledi.

Çakır, "Direkt balkondan, 'ne oluyor?' diye sordum. Ama tabi kesen kişi de niye kestiğini bilmiyordu. Yönetimi aradım, gerekçesini sordum. Gerekçenin polen olduğunu söyledi. Evrak görmek için yönetime indim. Evrak göstermeyeceğini söyledi. Kaos yaşadık. Kendisi 'ben yaparım, bu binaları da yıkarım' tavrıyla ağaç katliamını gözümüzün önünde yaptı. Biz kesim yapanları zorla durduk. Kaba kuvvetle durduk. Polis çağırdık, şikayet edebileceğimiz yerleri aradık. Şuan konu yargıya intikal etti." ifadelerini kullandı.

"Burası bizim akciğerimizdi"

Ağaçların kesilmesinde site sakinlerinin kararının alınmadığını vurgulayan Çakır, "Herkese, 'sizin böyle bir şeyden haberiniz var mı?' diye sordum, kimsenin haberi yoktu. Bunlar 35 yıllık ağaçlar ve hiçbir hastalıkları yok. Kesilmesi ya da budanması gereken bir ağaç olsa bunu anlayabilirim. 25 ağaç düşünün 6 tanesi kesildi. Kalanlarını kurtarmak adına mücadele ediyoruz. Kalan ağaçları kestirmek istemiyoruz. Çağrıda bulunuyorum, kim yardımcı olabiliyorsa desteklerini bekliyoruz. Burası bizim akciğerimizdi. Burada bir orman vardı şuan binalar birbirine bakıyor." diye konuştu.

"Yıkılma ve astım hastaları için karar aldık"

Sitede yaşayan astım hastaları ve ağaçların yağmurda yıkılma tehlikesine karşı kesim kararı aldıklarını ifade eden yönetici İsmail Ç., "Kararı yönetimle beraber aldık. Ağaçların kökleri çok sulandığı için fazla yağmurda yıkılıyor. Şuana kadar 4 tane yıkıldı, kimsenin de bundan haberi yok. Site sakinleri haklılar, duygusal davranıyorlar. Biz her şeyi yasalara uygun şekilde yapıyoruz" dedi.

İsmail Ç., kesilen ağaçların yerine zeytin ağacı dikeceklerini söyledi.

Antalya'da sitede ağaç kesim gerginliği

Kaynak: İHA

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