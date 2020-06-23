Antalya'da site içerisinde çıkan yangın korkuttu
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Antalya'da site içerisinde çıkan yangın korkuttu

Antalya'da site içerisindeki apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.

Antalya'da site içerisinde çıkan yangın korkuttu
23.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:38

Antalya'da site içerisindeki apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. Apartmandaki site sakinleri dumandan etkilenmemek için dışarıya çıkarken, yangın sırasında eşi ve küçük çocuğuyla birlikte iş yerinde olan ev sahibi büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1805 sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 7 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçilikle uğraşan Alper Kavan'a ait evde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine, site içerisine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmandaki site sakinleri de dumandan etkilenmemek için dışarıya çıktı. Yangın anında eşi ve küçük çocuğuyla birlikte iş yerinde olan Alper Kavan, evinin yandığını görünce eşiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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