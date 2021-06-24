Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'da sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilkaraman Mahallesi İncik mevkisinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan aramalarda kaçak kazı yaptığı tespit edilen B.Ç. ve S.M. suçüstü yakalandı.

Ekiplerce şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin