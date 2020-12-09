Antalya'da sis etkili oldu
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Antalya'da sis etkili oldu

09.12.2020 23:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:24
Antalya'da sis etkili oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde akşam saatlerinde oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde akşam saatlerinde oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Akseki-Seydişehir karayolu Taşlıca Mahallesi'nde etkili olan sis dolayısıyla görüş mesafesi düşünce sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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