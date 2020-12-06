Sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi

06.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:11

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobillere yumruk atarak ve kafasıyla vurarak zarar veren kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobillere yumruk atarak ve kafasıyla vurarak zarar veren kişi gözaltına alındı.

Teomanpaşa Caddesi'nde iddiaya göre uzun süredir görmediği eski kız arkadaşını ziyarete gittiğinde evlendiğini öğrenen K.A. sinir krizi geçirdi ve sokaktaki otomobillere zarar verdi.

K.A'nın yumrukladığı ve kafasıyla vurduğu araçların camları kırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası kesildi.

Öte yandan, olay anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntülerde şüphelinin yumruk ve kafa darbeleriyle otomobil camlarını kırması ve polis tarafından yakalanması yer alıyor.

Sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi
Sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi
Sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi
Sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

İlgili Haberler

6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki oğlunun öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki oğlunun öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi
Son dakika haberleri | Hasta yakınları ambulansa zarar verdi
Son dakika haberleri | Hasta yakınları ambulansa zarar verdi
Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren trafik polisi, hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Kalp krizi geçiren trafik polisi, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu
Magazin Onur Ünlü İrem Derici Başak Dizer Pelin Karahan
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Necip Uysal Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinir krizi geçiren kişi otomobillere zarar verdi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 16:11:12. #1.15#
title