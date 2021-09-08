Antalya'da sınıfta fenalaşan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
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Antalya'da sınıfta fenalaşan lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Antalya'da sınıfta fenalaşan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da sınıfta kalp krizi geçiren 16 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

Antalya'da sınıfta kalp krizi geçiren 16 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, ders sırasında fenalaştı.

Sınıf öğretmeninin ihbarıyla okula gelen 112 Acil Servis ekipleri Dur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Dur'un cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.

Burada yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Dur'un cenazesi yakınları tarafından alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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