Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
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Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı

Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadelede gece mesaisine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadelede gece mesaisine başladı. İlaçlama çalışmaları Manavgatlıların rahat bir yaz mevsimi yaşayabilmesi için ağırlıklı olarak gece devam ediyor.

Sinekle mücadele "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" sertifikasına sahip bin 275 adet personel ile 88 araç, 76 araç üstü ekipman ve 968 el tipi ekipmanla gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri 19 ilçede 182 araçla gece mesaisine de başladı. Ekipler gündüz de haşerelerin üreme alanı olan fosseptikler, bataklıklar, kanallar, mazgallar, durgun sular gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"6 bin noktada ilaçlama"

Alanya'da sivrisinek, larva, hamam böceği, haşere ve fare ilaçlaması olmak üzere günlük yaklaşık 6 bin noktada ilaçlama yapılıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla sivrisineklerin yayılmasını önlemek amacıyla işi sıkı tutan ekipler, gece gündüz yoğun bir şekilde çalışıyor. Manavgat' ta da tam kapanma süreci içerisinde merkezin yanı sıra kırsal mahallerde yoğun sivrisinek ve karasinek ilaçlaması yapıyor. İlaçlama çalışmaları Manavgatlıların rahat bir yaz mevsimi yaşayabilmesi için ağırlıklı olarak gece devam ediyor.

"Kemer ilaçlanıyor"

Büyükşehir Belediyesi ekipleri turizm bölgelerinde de sıcaklarla artan sinek popülasyonu için çalışma yapıyor. Kemer'de sivrisineklerin ürediği bina altları, kanalizasyon giderleri, otel havuzları, tarım havuzları, göletler, çöp konteynırları, yağmur giderleri başta olmak üzere her noktada fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütülüyor.

Akseki' de de sivrisinek, karasinek, hamamböceği, yakarca, pire, kene, kemirgen gibi vektör popülasyonlarının insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için bilimsel mücadele yöntemleriyle çalışmalarını yürütüyor. - ANTALYA

Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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