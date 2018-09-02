Antalya'da Simge Sağın ve Yusuf Güney Rüzgarı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Şehzade Korkut şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri kapsamında ünlü şarkıcılar Simge Sağın ve Yusuf Güney sahne aldı.

Sevilen şarkıları ile birlikte yöresel parçaları da seslendiren Yusuf Güney, sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkat çekti. Güney, alanı dolduran binlerce insana iki saati aşkın bir süre boyunca unutulmaz bir gece yaşattı. Güney'in ardından sahneye Simge Sağın çıktı. Sahne şovu ve performansı ile izleyicilerden tam not alan sanatçı, şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendirdi. Konser sonunda iki sanatçıya da plaket ve hediyeler takdim edildi.

(İHA)