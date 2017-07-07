Antalya'da Silahlı Soygun

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir market zincirinin şubesine gelen kar maskeli 3 kişi, kadın kasiyeri tabanca ile tehdit edip kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak kaçtı.



Şelale Mahallesi'ndeki markete plakasını çıkardıkları gri renkli bir araçla gelen kar maskeli ve eldivenli 3 kişi içeri girdi. Kadın kasiyere tabanca doğrultan soyguncular, kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı.



Market yetkililerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Silahla tehdit edilen kasiyer ve soygun sırasında markette bulunan müşterilerin hala olayın şokunu yaşadıkları gözlendi.