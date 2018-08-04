Antalya'da Silahlı Soygun
Antalya'da bir markete giren hırsızlık zanlısı, market sahibine tabanca doğrultarak kasadaki 400 lirayı alarak kaçtı.
Antalya'da bir markete giren hırsızlık zanlısı, market sahibine tabanca doğrultarak kasadaki 400 lirayı alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Elmalı Sitesi'ndeki markete giren zanlı, market sahibi Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi.
Zanlı, kasadaki 400 lirayı alarak kaçtı.
Çetinkaya'nın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.